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В США предрекли смерть морской авиации России
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В США предрекли смерть морской авиации России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития, полагает The National Interest.
«Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии, ни один авианосец не может быть заложен», — пишет автор Роберт Фарли.
Американский журнал отмечает, что хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит. Фарли также вспоминает обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей. По мнению автора, такие заявления обусловлены соображениями престижа.
В сложившейся ситуации, отмечает издание, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.
В настоящее время ВМФ России располагает одним авианосцем. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» заложен в 1983 году, а в 1991 году зачислен в состав Северного флота. В 1990-е и 2000-е корабль неоднократно ремонтировался. «Адмирал Кузнецов» в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). В настоящее время находится на ремонте. Авианосец получит улучшенную систему противовоздушной обороны и комплексы морского исполнения «Панцирь», а также новое энергетическое оборудование. В строй корабль должен вернуться в 2021 году.
В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты.
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