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«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ
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«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ 

ТК «Звезда»
Фото: Минобороны России
ОСК сообщила о начале модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов».
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вернется в боевой состав флота в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), контракт на ремонт и модернизацию авианосца уже подписан, ОСК АО «Центр судоремонта "Звездочка"» приступило к его выполнению. Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования.
Ордена Ушакова Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — единственный в своем классе корабль в составе ВМФ РФ. Авиационная группа составляет 50 самолетов и вертолетов. Также корабль оснащен ракетами «Гранит».
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