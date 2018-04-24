«Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ

ОСК сообщила о начале модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов».

Юрий Борисов. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» вернется в боевой состав флота в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ

Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), контракт на ремонт и модернизацию авианосца уже подписан, ОСК АО «Центр судоремонта "Звездочка"» приступило к его выполнению. Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования.

Ордена Ушакова Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — единственный в своем классе корабль в составе ВМФ РФ. Авиационная группа составляет 50 самолетов и вертолетов. Также корабль оснащен ракетами «Гранит».