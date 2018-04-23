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Разгрузку судов в Тартусе прикрыли дымовой завесой
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Разгрузку судов в Тартусе прикрыли дымовой завесой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разгрузку нескольких грузовых судов, вошедших в сирийский порт Тартус в последние дни, прикрыли с воздуха дымовой и аэрозольной завесой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на австралийские СМИ.
Дымовая завеса предназначена для блокировки наблюдения за разгрузкой со спутников и беспилотников. В Тартусе находится военно-морская база ВМФ России.
Ракетный удар США по Сирии дал России моральное право на поставку Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.
— Мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное. То тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет, — заявил Лавров.
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