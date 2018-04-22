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Сербия получит от Белоруссии четыре МиГ-29
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В Сербии заявили, что получат от Белоруссии четыре МиГ-29 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия передаст Сербии в рамках военно-технической помощи четыре истребителя МиГ-29, заявил в интервью газете "Политика" сербский министр обороны Александр Вулин.
В ходе визита в Москву в апреле Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырёх боевых вертолётов Ми-35, четырёх транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения. Он также упоминал о переговорах с Белоруссией о передаче истребителей.
"В Белоруссии мы получили четыре самолета МиГ-29, которые будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от Российской Федерации. По договоренности президента (Сербии Александра) Вучича и президента (Белоруссии Александра) Лукашенко Белоруссия нам передала в дар самолеты, и мы очень благодарны за это", — цитирует издание главу минобороны Сербии.
По его словам, в течение года Белград "получит полную эскадрилью МиГ-29, прибудут вертолеты Ми-17 и Ми-35".
Ранее Вучич и Вулин неоднократно подчеркивали значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре 2017 года и получения по контракту в июне 2016 года двух вертолетов Ми-17.
В конце декабря 2016 года Вучич по итогам встречи в Москве с Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм. Истребители МиГ были получены в минувшем октябре, и, как ожидается, после модернизации встанут в строй ВВС и ПВО республики в текущем году.
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