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Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»
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Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО» 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Reuters
Российская авиакомпания отказалась продлевать договор о предоставлении НАТО самолётов для транспортировки тяжёлой военной техники, в связи с чем бундесвер и армии других партнёров альянса предвидят серьёзные ограничения своей боеспособности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По версии зелёных Германии, этот шаг — сознательный удар России по «ахиллесовой пяте НАТО» в ответ на западные санкции.
Бундесвер и вооружённые силы других стран НАТО предвидят серьёзные ограничения своей боеспособности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Как поясняет издание, это связано с тем, что использовать невоенные транспортные самолёты, которые на протяжении более чем десятилетия переправляли большую часть военной техники в зоны конфликта, с января будет доступно им лишь в очень ограниченном объёме.
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Российская компания, которая ранее предоставляла странам альянса транспортные самолёты «Антонов», решила не продлевать договор с НАТО, пишет немецкая газета. До сих пор эти самолёты доставляли тяжёлые самоходные орудия, танки, а также транспортные и боевые вертолёты в зоны военных действий в Афганистане или Мали.
В распоряжении военной авиации Германии нет стратегических транспортных самолётов, которые могли бы перемещать такие грузы. Старые военно-транспортные самолёты Transall, которые используются уже более сорока лет, слишком малы для этого, и даже новые A400M, введённые в эксплуатацию с почти десятилетним опозданием, не предназначены для перевозки крупногабаритных грузов, подчёркивает автор статьи.
Более десяти лет назад НАТО заключило соглашение с тогда ещё русско-украинской компанией «Руслан», договорившись о необходимом количестве лётных часов и доступе к предоставляемым в распоряжение альянса самолётам. С тех пор в аэропорту Лейпцига постоянно находились два готовых к перелётам «Антонова». Дополнительно можно было забронировать на определённые сроки и другие самолёты, рассказывает издание.
Как сообщается в статье, это логистическое по своей сути соглашение сокращённо стало называться SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Два года назад с продлением договора возникли трудности, потому что украинский производитель самолётов и российская транспортная компания прекратили своё сотрудничество из-за «российской агрессивной политики в отношении Украины», отмечает немецкая газета.
После продолжительных переговоров было заключено новое соглашение с каждой из компаний, отныне действующих отдельно друг от друга. Российская фирма предложила выделить на нужды НАТО 12 транспортных самолётов, украинская — только семь, пишет Frankfurter Allgemeine. Министерство обороны тогда заключило договора с обеими компаниями. Пойти на сделку только с Россией означало бы возможные ограничения в использовании зарегистрированных в России самолётов по территориальному признаку. В то же время транспортных средств, предложенных украинской стороной, было явно недостаточно, чтобы остановиться на соглашении только с Украиной.
В договорах с обеими фирмами, истекающих к концу года, предусматривается возможность продления сроком на три года с уже установленными объёмами использования самолётов. На прошлый год было зарезервировано в общей сложности 1080 лётных часов, тогда как на 2019 год — только 830, причём более половины (524 часа) должны быть обеспечены российской компанией.
Впрочем, прекращение действия договора в конце года не затронет крупнейшую логистическую операцию бундесвера, которая должна состояться этим летом, уверяет немецкая газета. В рамках этой операции планируется возвращение в Германию четырёх транспортных и четырёх боевых вертолётов, которые сейчас находятся в Мали по заданию ООН и которые летом должны сменить силы Бельгии и Иордании.
Если авиакомпания «Волга-Днепр» действительно не продлит договор с альянсом, НАТО и в том числе бундесверу в следующем году придётся искать новый транспорт для своих тяжёлых грузов, подчёркивает издание. Среди представителей бундестага в сфере обороны звучат предположения, что объявленное прекращение договора российской фирмой — это ответ президента Владимира Путина на продолжающиеся санкции со стороны ЕС и США. По словам представителя партии зелёных Тобиаса Линднера, такой вариант вполне возможен: стратегическая транспортная авиация — своего рода ахиллесова пята НАТО, поэтому российская сторона могла намеренно использовать эту слабость. Теперь Западу необходим план Б, чтобы НАТО и бундесвер имели возможность перемещать свою военную технику.
По слухам, российская фирма объяснила своё намерение не продлевать соглашение с НАТО стремлением в будущем транспортировать только гражданские грузы, из-за чего компания больше не заключает договора, предусматривающие перемещение военной техники, заключает Frankfurter Allgemeine.
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