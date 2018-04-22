Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко

Украинцы высмеяли заявление Порошенко об «одной из самых эффективных армий»

Жители Украины высмеяли заявление президента украины Петра Порошенко об украинской армии как "одной из самых эффективных". Опрос общественного мнения проводил телеканал NewsOne.

"Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", —

сказала жительница Киева на вопрос "считаете ли вы украинскую армию одной из самых сильных на континенте".

"Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию", — заявила другая собеседница телеканала.

"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил еще один собеседник канала.

"Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем", — добавили опрошенные киевлянки.