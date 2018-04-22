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Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко
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Украинцы высмеяли заявление Порошенко об «одной из самых эффективных армий» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Украины высмеяли заявление президента украины Петра Порошенко об украинской армии как "одной из самых эффективных". Опрос общественного мнения проводил телеканал NewsOne.
"Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", —
сказала жительница Киева на вопрос "считаете ли вы украинскую армию одной из самых сильных на континенте".
"Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию", — заявила другая собеседница телеканала.
"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил еще один собеседник канала.
"Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем", — добавили опрошенные киевлянки.
Ранее украинский лидер назвал украинские вооруженные силы "одними из самыми эффективными в Европе". Такое заявление президент страны обусловил "лучшими результатами украинских десантников на курсе контршумовых действий в Польше".
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