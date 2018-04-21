Киев провел учения у границы с Россией

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ВМС Украины провели учения рядом с Крымом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook
Военно-морские силы ВС Украины провели вблизи границы с Крымом учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.
Сообщается также, что артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника, следует из записи ведомства в Facebook.
Морские пехотинцы «выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях».
Напомним, в августе 2017 года бойцы первого мобильного стройбата ВМС США в Очакове (Николаевская область) приступили к строительству оперативного центра, предназначенного для ВМС Украины. В ВМС США уточняли, что работы ведутся в рамках помощи союзникам.
При этом утверждалось, что на военно-морской базе в Очакове не предполагается базирование флота других государств.
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Комментарии11  Ещё 5 источников 
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