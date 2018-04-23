Армия Сирии захватила модернизированное ПВО боевиков

Сирийская армия захватила модернизированное ПВО боевиков, которым сбивали сирийские вертолеты под Дамаском

Сирийская Арабская Армия (САА) захватила ПВО боевиков « Джейш аль-Ислам »*, которым террористы сбивали авиацию сирийской армии под Дамаском

Как рассказал солдат САА Махир, боевики даже успели модернизировать установку «Оса» и создать собственные боеприпасы, которые предположительно способны уничтожать авиационную технику на малых и средних высотах.

«Эта установка "Оса" принадлежит боевикам "Джейш аль-Ислам"*. Это зенитно-ракетный комплекс для борьбы с летательными аппаратами. Террористы сожгли его за несколько часов до выхода из Думы, поскольку им некуда было его девать. Они использовали его против вертолетов и модернизировали, чтобы применять против истребителей», — рассказал он.

По словам Махира, боевики похитили двух офицеров, чтобы те научили их правильно пользоваться установкой «Оса».

«Ее экипаж состоит из семи человек — стрелок, наводчик, водитель и его помощник, а также заражающий установку и специалист по идентификации цели. Террористы также похитили двоих офицеров. Они заставили их обучать несколько групп боевиков правильному использованию установок. Позже террористы казнили офицеров», — отметил Махир.

Вместе с тем он рассказал, что боевики «Джейш аль-Ислам»* создали специальные ракеты для «Осы», чтобы боеприпасы могли достичь не только вертолетов, но и истребителей.

«Всего террористы создали 170 самодельных ракет для установки», — сообщил солдат САА.

Между тем, как рассказал бывший боевик под амнистией Саллах, также САА удалось захватить установку танковый противотанковый гранатомет СПГ-9, которая применялась в том числе против мирных жителей.

«Это противотанковый гранатомет СПГ-9. Таких пушек много здесь — их снаряды выпускались по районам Дамаска и против мирных жителей. Смотрите, их здесь много», — рассказал Саллах.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал экслюзивные кадры из Восточной Гуты, где боевики «Джейш аль-Ислам»* подожгли и бросили свою бронетехнику. Террористы решили ее уничтожить, чтобы таким образом избавиться от обвинений в предательстве со стороны боевиков.