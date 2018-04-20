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В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска
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В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Парад Кубанского казачьего войска, посвященный 27-й годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов, пройдет в субботу в Краснодаре, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
Закон о реабилитации репрессированных народов был подписан 26 апреля 1991 года.
"С того времени и началось возрождение казачества в регионе. Сегодня казаки уже стали неотъемлемой частью нашего общества. Мы многое сделали для этого", — сказал Кондратьев.
Глава региона пояснил, что казакам доверили охрану границ, школ и детских садов, общественного порядка в городах, станицах и селах. Представители казачества патрулируют набережные курортных городов региона.
"Жители и гости края привыкают к этому и чувствуют себя комфортно, когда знают, что они под защитой войска. Мы чтим память своих предков и их традиции. Но казаки — это не просто дань истории и красивая картинка. Казачьи дружины — это реальная сила, способная выявлять и предотвращать преступления", — добавил губернатор.
Он уточнил, что в настоящий момент состав казачьих патрулей качественно меняется, в них активно стала идти молодежь.
По данным губернатора, работу дружин высоко оценило руководство страны во время проведения зимней Олимпиады, этапов гонок "Формулы-1" и Кубка конфедерации по футболу.
"Как объединяющая сила, казаки всегда были залогом стабильности и благополучия в регионе, примером нравственности и веры", — заключил Кондратьев.
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