Ещё
В НАТО сохранят «сильное ядерное сдерживание»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО намерены сохранить «сильное ядерное сдерживание» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАТО заинтересована в поддержании сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем", — заявил генсек альянса в четверг, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.
При этом Столтенберг добавил, что альянс "верит в контроль над вооружениями и переговоры" и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" НАТО препятствуют ядерному разоружению.
По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Как отмечал Лавров, всем должно быть понятно, "что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России".
РИА Новости: последние новости
Пентагон оценил профессионализм российских сил во время удара США по Сирии Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европе Су-25 прибыли из Киргизии для участия в учениях на Урале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение533
Сотрудники МИД РФ эвакуированы22
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии425
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Лондон арестовал яхту российского миллиардера71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение