В НАТО сохранят «сильное ядерное сдерживание»

В НАТО намерены сохранить «сильное ядерное сдерживание»

НАТО заинтересована в поддержании сильного компонента ядерного сдерживания и позаботится о том, чтобы оно сохранилось и в будущем, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг

"НАТО считает, что нам необходима сильная составляющая ядерного сдерживания, и, конечно, мы постоянно заботимся о том, чтобы у нас было надежное и эффективное ядерное сдерживание, и нам нужно постоянно оценивать, что следует делать, чтобы также было и в будущем", — заявил генсек альянса в четверг, выступая с лекцией в университетском колледже в Гааге.

При этом Столтенберг добавил, что альянс "верит в контроль над вооружениями и переговоры" и считает важным сохранить действующие соглашения в этой сфере.