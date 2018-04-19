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В Кремле прокомментировали поставки С-300 в Сирию
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В Кремле прокомментировали возможность поставок С-300 в Сирию 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о возможности поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, призвал внимательно перечитать заявление Владимира Путина, сделанное после атаки западных стран против арабской республики.
«Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно!» — цитирует РИА «Новости» его заявление.
14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии, выпустив по её территории 103 ракеты. По данным российского Генштаба, сирийская ПВО смогла поразить 71 из них на подлёте к целям. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, однако, по данным СМИ, в своем заявлении о С-300 не упоминал.
Между тем, 16 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС подтвердил готовность России рассмотреть все варианты для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300.
В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе после сокращения группировки ВС России на авиабазе Хмеймим сохранилась мощная система ПРО, включая зенитные ракетные комплексы С-400.
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