В Кремле прокомментировали поставки С-300 в Сирию

В Кремле прокомментировали возможность поставок С-300 в Сирию

«Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно!» — цитирует РИА «Новости» его заявление.

Великобритании и 14 апреля вооружённые силы США Франции нанесли удар по Сирии, выпустив по её территории 103 ракеты. По данным российского Генштаба, сирийская ПВО смогла поразить 71 из них на подлёте к целям. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, однако, по данным СМИ, в своем заявлении о С-300 не упоминал.

Между тем, 16 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС подтвердил готовность России рассмотреть все варианты для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки С-300.

В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе после сокращения группировки ВС России на авиабазе Хмеймим сохранилась мощная система ПРО, включая зенитные ракетные комплексы С-400.