В Самарской области завершились соревнования снайперов ЦВО «Золотой филин»

Их победители отправятся в июне в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.

Военнослужащие части специального назначения Центрального военного округа с местом дислокации в Новосибирской области представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Золотой филин», который состоится в июне в Казахстане.

Самарской области завершился отборочный этап соревнований снайперских пар между соединениями специального назначения Центрального военного округа, где победу одержали военнослужащие из Сибири. Они показали лучшее время и результат в состязаниях по стрельбе из различных видов снайперского оружия на максимальные дальности.

Разведчикам предстояло пройти 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым.

Экспертная комиссия строго оценивала навыки участников в разведывательной, огневой и тактико-специальной подготовке.

Теперь лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа «Золотой филин», в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.