Ещё
В Самарской области завершились соревнования снайперов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области завершились соревнования снайперов ЦВО «Золотой филин» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Их победители отправятся в июне в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа, в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.
Военнослужащие части специального назначения Центрального военного округа с местом дислокации в Новосибирской области представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Золотой филин», который состоится в июне в Казахстане.
В Самарской области завершился отборочный этап соревнований снайперских пар между соединениями специального назначения Центрального военного округа, где победу одержали военнослужащие из Сибири. Они показали лучшее время и результат в состязаниях по стрельбе из различных видов снайперского оружия на максимальные дальности.
Разведчикам предстояло пройти 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым.
Экспертная комиссия строго оценивала навыки участников в разведывательной, огневой и тактико-специальной подготовке.
Теперь лучшая снайперская пара ЦВО в июне отправится в Казахстан на международные соревнования разведгрупп армейского спецназа «Золотой филин», в которых участвуют военнослужащие из более 10 стран.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: российские «Черные дыры» загоняли британскую субмарину Глава Генштаба ВС РФ планирует обсудить ситуацию в Сирии с главкомом ОВС НАТО В Восточной Гуте нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии175
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300955
РФ и США могут прервать авиасообщение43
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег96
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение