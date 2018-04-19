Пентагон оценил профессионализм российских военных 

Российские военные «вели себя профессионально» во время недавнего ракетного удара по Сирии. Такую характеристику дал представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает РИА Новости.
«Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле, никаких угроз во время этого удара русские не транслировали. Они действовали профессионально и соблюдали "правила дорожного движения" на море», — сказал Маккензи.
Генерал особо подчеркнул, что российские военные не создавали опасности для эсминца «Дональд Кук».
«Ни на каком этапе россияне не угрожали «Дональду Куку». Как вы знаете, в восточной части Средиземного моря находилось два российских фрегата. «Дональд Кук» был нашим единственным надводным кораблем в восточной части Средиземного моря», — пояснил Маккензи.