Пентагон оценил профессионализм российских военных

«Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле, никаких угроз во время этого удара русские не транслировали. Они действовали профессионально и соблюдали "правила дорожного движения" на море», — сказал Маккензи.

Генерал особо подчеркнул, что российские военные не создавали опасности для эсминца «Дональд Кук».