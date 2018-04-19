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Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет
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Раскрыта судьба попавших в Россию из Сирии западных ракет 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: ВМС США
Российские специалисты изучат две неразорвавшиеся крылатые ракеты, уцелевшие после удара США по Сирии 14 апреля, сообщил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
«Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», — сказал эксперт.
Он пояснил, что французские и британские ракеты, а также американская Tomahawk Block IV, примененные в Сирии, интересны для России.
«Также интересно было бы посмотреть на американскую ракету, которая впервые была применена США в боевых действиях, — JASSM-ER. Изучение этих ракет может помочь России усовершенствовать свои системы ПРО и РЭБ. Мы сможем подробно узнать последние западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», — заключил эксперт.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 до 05:10 по московскому времени западные страны выпустили 105 ракет (103 по заявлениям российской стороны).
США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают, что 71 из 103 ракет сбили сирийские системы ПВО.
По данным источника ТАСС в сирийском военном ведомстве, ближневосточная страна передала России две неразорвавшиеся крылатые ракеты. По информации «Интерфакса», Дамаск передал Москве и другие боеприпасы западной коалиции, которые также изучат российские специалисты.
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