Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет

Раскрыта судьба попавших в Россию из Сирии западных ракет

«Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые», — сказал эксперт.

Он пояснил, что французские и британские ракеты, а также американская Tomahawk Block IV, примененные в Сирии, интересны для России.

«Также интересно было бы посмотреть на американскую ракету, которая впервые была применена США в боевых действиях, — JASSM-ER. Изучение этих ракет может помочь России усовершенствовать свои системы ПРО и РЭБ. Мы сможем подробно узнать последние западные наработки, конструкторам будет интересно посмотреть на эти ракеты», — заключил эксперт.

США, Великобритания Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 до 05:10 по московскому времени западные страны выпустили 105 ракет (103 по заявлениям российской стороны).

США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают, что 71 из 103 ракет сбили сирийские системы ПВО.