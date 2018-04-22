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Робот уничтожил боевиков в Дагестане
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Робот уничтожил боевиков в Дагестане 

Lenta.ru 8 часов назад
Следственный комитет опубликовал на YouTube видеозапись контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой были нейтрализованы девять боевиков.
Как отмечает РИА Новости, экстремисты намеревались совершить атаку в Дербенте на первомайские праздники. Во время ликвидации один сотрудник спецназа получил легкое ранение, гражданские не пострадали.
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ТАСС уточняет, что две группы бандитов были обнаружены в разных частях Дербента. Они отказались сдаться, вступили в перестрелку с силовиками и были убиты.
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