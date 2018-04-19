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БДК «Минск» покинул Лиссабон
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БДК «Минск» Балтийского флота покинул Лиссабон 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, состоялись протокольные визиты командования БДК к мэру города.
Большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, завершил программу делового захода в португальский порт Лиссабон.
В настоящее время БДК «Минск» вышел в море для совершения перехода к месту постоянного базирования — в порт Балтийск в Калининградской области.
В иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и полномочный посол России в Португальской Республике Олег Белоус, состоялись протокольные визиты командования БДК к мэру Лиссабона и представителю командующего оперативными силами ВМС Португалии.
Экипаж корабля в ходе экскурсий ознакомился с достопримечательностями и историческими местами Лиссабона.
БДК «Минск» вышел в дальний поход из Балтийска 4 октября 2017 года. Экипаж корабля выполнял задачи по предназначению в Средиземноморье, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.
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