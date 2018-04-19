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Украинской армии нашли место в мировом топ-30
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Украинская правда: армия Украины вошла в тридцатку сильнейших в мире 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
В рейтинге лучших армий мира, по версии компании Global Firepower, Украина заняла 29-е место. Как пишет «Украинская правда», первые три места заняли США, Россия и Китай.
Украина заняла 29-е место в рейтинге лучших армий мира по версии Global Firepower. Как пишет «Украинская правда», рейтинг опубликован на сайте компании.
Издание отмечает, что международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 29-е место из 136. Рядом с украинской армией на 28-м месте Греция, а на 30-м Чехия. Первое место заняла армия США, второе — Россия, а третье — Китай.
Составляя рейтинг, Global Firepower учитывала 55 индивидуальных факторов. По их системе оценивания, меньшие, но технологически продвинутые армии конкурируют с большими, но не такими развитыми.
Рейтинг зависит не от общего количества оружия, а от разнообразия вооружений в количестве, обеспечивающем лучший баланс имеющегося оружия. Например, стратегическая и тактическая ценность наличия 100 минных тральщиков в одной армии не равна наличию 10 авианосцев в другой.
Ядерный арсенал не учитывался, но страны, которые его имеют, получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги из-за наличия персонала для поддержки и войны, и промышленности.
Страны НАТО также получили бонусы за счёт теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.
RT на русском: последние новости
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