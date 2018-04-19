Подводный крейсер «Александр Невский» провел учения

Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) Тихоокеанского флота " Александр Невский " в морском полигоне боевой подготовки на Камчатке провел учения по борьбе за живучесть корабля при условном повреждений корпуса субмарины, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

"Борьба за живучесть подводного крейсера отрабатывалась в период проведения двустороннего тактического учения, по условиям которого корабль был атакован субмариной условного противника… Личный состав подводного крейсера отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека", — сообщил Воскресенский.

Также экипаж надел индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и отработал взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.

Кроме того, моряки отработали локализацию и тушение пожара и при поступлении воды в отсек.