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Крейсер «Александр Невский» провел учения
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Подводный крейсер «Александр Невский» провел учения 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: ОАО "ПО Севмаш"
Экипаж атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) Тихоокеанского флота "Александр Невский" в морском полигоне боевой подготовки на Камчатке провел учения по борьбе за живучесть корабля при условном повреждений корпуса субмарины, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Борьба за живучесть подводного крейсера отрабатывалась в период проведения двустороннего тактического учения, по условиям которого корабль был атакован субмариной условного противника… Личный состав подводного крейсера отработал нормативы герметизации условно поврежденного отсека", — сообщил Воскресенский.
Также экипаж надел индивидуальные средства защиты, создал рубежи обороны и отработал взаимодействие личного состава аварийного отсека с центральным постом.
Кроме того, моряки отработали локализацию и тушение пожара и при поступлении воды в отсек.
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