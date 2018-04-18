Украинская «Ольха» впервые поразила цель

Конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха» украинского производства. Видео доступно на странице предприятия в Facebook.

В ролике можно наблюдать подлет боеприпаса к земле под прямым углом, его попадание и последующий взрыв можно увидеть с 31-й секунды записи. До этого в сети публиковались только видео запуска ракеты и фото последствий ее попадания.

В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам очередных испытаний «Ольхи» отметил, что «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».