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Украинская «Ольха» впервые поразила цель
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Украинская «Ольха» впервые поразила цель 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха» украинского производства. Видео доступно на странице предприятия в Facebook.
В ролике можно наблюдать подлет боеприпаса к земле под прямым углом, его попадание и последующий взрыв можно увидеть с 31-й секунды записи. До этого в сети публиковались только видео запуска ракеты и фото последствий ее попадания.
В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко по итогам очередных испытаний «Ольхи» отметил, что «высокоточные попадания ракет — это весомый аргумент для сдерживания российского агрессора».
Российские эксперты из блога bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, отметили, что «Ольха» — это вариант ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 1970-е годы.
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