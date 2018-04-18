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Киев показал свидетеля переброски наемников из РФ в Сирию
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Украина показала свидетеля переброски российских наемников в Сирию 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Служба безопасности Украины / YouTube
Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видеозапись допроса гражданина России, 23-летнего Николая Коваленко, которой был задержан при попытке нелегально пересечь российско-украинскую границу. Ролик опубликована на YouTube-канале ведомства.
Утверждается, что уроженец Якутии Коваленко является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России. При себе у Коваленко был военный билет «с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии», указывает СБУ.
Коваленко заявил, что в 2014-2017 годах служил по контракту механиком космической связи на ракетном крейсере «Варяг». В декабре 2015 года он якобы доставил из Владивостока в сирийский порт Тартус 30-40 человек в форме без опознавательных знаков. На корабле «ходили слухи», что эти люди были бойцами ЧВК Вагнера.
Молодой человек утверждает, что крейсер вез некий гуманитарный груз, напоминавший ящики с оружием. Общаться команде крейсера с людьми «было категорически запрещено». Предполагаемые «наемники» покинули судно в январе 2016 года.
«Когда мы подошли к берегу Сирии, в районе порта Тартус, пришли катера в ночное время. Люди выгрузились вместе с грузом, больше их никто не видел», — заявил Коваленко.
В Министерстве обороны России утверждения героя ролика опровергли. «Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует РИА Новости.
6 апреля агентство Reuters опубликовало расследование, в котором раскрыло схему, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию. Журналисты агентства выяснили, что самолеты прибывают в ростовский аэропорт Платов ночью и отправляются рано утром с российскими наемниками на борту. Отмечается, что информации об этих рейсах нет в открытом доступе, купить билеты на них также невозможно. Информация о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Агентство насчитало, что с января 2017-го самолеты Cham Wings совершили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно.
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