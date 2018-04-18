Киев показал свидетеля переброски наемников из РФ в Сирию

Украина показала свидетеля переброски российских наемников в Сирию

Утверждается, что уроженец Якутии Коваленко является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании Вагнера военно-морскими силами России. При себе у Коваленко был военный билет «с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии», указывает СБУ.

Коваленко заявил, что в 2014-2017 годах служил по контракту механиком космической связи на ракетном крейсере «Варяг». В декабре 2015 года он якобы доставил из Владивостока в сирийский порт Тартус 30-40 человек в форме без опознавательных знаков. На корабле «ходили слухи», что эти люди были бойцами ЧВК Вагнера.

Молодой человек утверждает, что крейсер вез некий гуманитарный груз, напоминавший ящики с оружием. Общаться команде крейсера с людьми «было категорически запрещено». Предполагаемые «наемники» покинули судно в январе 2016 года.

«Когда мы подошли к берегу Сирии, в районе порта Тартус, пришли катера в ночное время. Люди выгрузились вместе с грузом, больше их никто не видел», — заявил Коваленко.