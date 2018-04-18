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Катар купит у США системы ПВО на $2,5 млрд
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Al Jazeera: Катар купит у США системы ПВО на $2,5 млрд 

ТАСС 18 апреля 2018
Фото: Raytheon
Министерство обороны Катара заключило сделку с США о покупке американских систем противовоздушной обороны на $2,5 млрд
Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.
Подписание соглашения с компанией-производителем ПВО Raytheon состоялось в ходе визита госминистра обороны эмирата Халеда бен Мухаммеда аль-Атыйи в Вашингтон. Детали договоренностей не раскрываются. Катарский госминистр провел в среду переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, обсудил в том числе ситуацию в Сирии.
Встреча министров обороны проходит на фоне сообщений американских СМИ о плане Вашингтона привлечь арабские страны, в том числе Катар, к контртеррористической операции в Сирии. По сведениям источников телекомпании CNN, эту идею продвигают новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Майкл Помпео, выдвинутый президентом США на должность госсекретаря.
Ранее во вторник о возможности отправки военного контингента арабских стран в Сирию заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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