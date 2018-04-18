Al Jazeera: Катар купит у США системы ПВО на $2,5 млрд

Министерство обороны Катара заключило сделку с США о покупке американских систем противовоздушной обороны на $2,5 млрд

Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

Подписание соглашения с компанией-производителем ПВО Raytheon состоялось в ходе визита госминистра обороны эмирата Халеда бен Мухаммеда аль-Атыйи в Вашингтон. Детали договоренностей не раскрываются. Катарский госминистр провел в среду переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом , обсудил в том числе ситуацию в Сирии

Встреча министров обороны проходит на фоне сообщений американских СМИ о плане Вашингтона привлечь арабские страны, в том числе Катар , к контртеррористической операции в Сирии. По сведениям источников телекомпании CNN, эту идею продвигают новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Майкл Помпео , выдвинутый президентом США на должность госсекретаря.