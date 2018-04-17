Российские военные приглушили Думу

Российская военная полиция, патрулирующая сирийский город Дума в Восточной Гуте, получила устройства для блокировки связи. Фотографии снаряжения и транспорта патрульных опубликованы в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

В распоряжение военных предоставлены бронеавтомобили «Тайфун К-53949», оснащенные устройством создания помех связи РП-377ВМ1.

Согласно информации на сайте Борисоглебского приборостроительного завода, выпускающего устройства, вес такой системы без аккумулятора составляет 50 килограммов. Системы РП-377ВМ1 блокируют локальные линии радиосвязи и предназначены для борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Оборудование может размещаться как на бронетехнике, так и в рюкзаке.