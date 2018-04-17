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Российские военные приглушили Думу
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Российские военные приглушили Думу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Telegram-канал Directorate 4
Российская военная полиция, патрулирующая сирийский город Дума в Восточной Гуте, получила устройства для блокировки связи. Фотографии снаряжения и транспорта патрульных опубликованы в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.
В распоряжение военных предоставлены бронеавтомобили «Тайфун К-53949», оснащенные устройством создания помех связи РП-377ВМ1.
Согласно информации на сайте Борисоглебского приборостроительного завода, выпускающего устройства, вес такой системы без аккумулятора составляет 50 килограммов. Системы РП-377ВМ1 блокируют локальные линии радиосвязи и предназначены для борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Оборудование может размещаться как на бронетехнике, так и в рюкзаке.
Дума перешла под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее город контролировался боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и являлся последним оплотом террористов в регионе. В тот же день в Думе начала работать российская военная полиция.
Операция по освобождению Думы началась 6 апреля. Вскоре после ее начала повстанцы сообщили, что правительственные войска сбросили на город хлорную бомбу. Эта информация стала поводом для ракетного удара по территории Сирии, нанесенного силами США, Великобритании и Франции 14 апреля. Целями стали объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Дамаск, а вместе с ним и Москва отрицают применение химоружия силами Асада и считают эти сведения провокацией.
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