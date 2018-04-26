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«Сообразительный» выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море
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Корвет «Сообразительный» выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море 

ТК «Звезда»
Фото: Минобороны РФ
Все заданные цели были успешно поражены.
Экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный» провел плановое тактическое учение с боевым пуском зенитной ракеты в морском полигоне Балтийского флота.
Целью учений было отражение ракетного удара условного противника. Стрельбу по сложной морской мишени корвет выполнил с использованием ЗРК «Редут». Ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля «Гейзер» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.
Все заданные цели были успешно поражены.
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