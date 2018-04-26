Корвет «Сообразительный» выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море

Все заданные цели были успешно поражены.

Экипаж корвета Балтийского флота «Сообразительный» провел плановое тактическое учение с боевым пуском зенитной ракеты в морском полигоне Балтийского флота.

Целью учений было отражение ракетного удара условного противника. Стрельбу по сложной морской мишени корвет выполнил с использованием ЗРК «Редут». Ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля «Гейзер» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Все заданные цели были успешно поражены.