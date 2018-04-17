После завершения бросковых испытаний перспективную баллистическую ракету "Сармат" запустят на максимальную дальность, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
— Тяжелый ракетный комплекс стратегического назначения проходит бросковые испытания. Это очень важный этап, после которого начнутся более сложные тесты: на определенную дальность, — рассказал Рогозин в интервью каналу РБК-ТВ.
Вице-премьер отметил, что часть вооружений, о которых Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, уже принимается на вооружение, остальные проходят испытания. Рогозин признался, что рассказ президента стал для него неожиданностью.
— Я знал о новых типах вооружений, но не ожидал, что они будут озвучены 1 марта, — заявил вице-премьер.
Напомним, в ежегодном послании ФС РФ помимо "Сармата" Путин рассказал о гиперзвуковых боеприпасах: ракете "Кинжал" и боеголовке "Авангард", крылатой ракете с ядерным двигателем, атомном подводном беспилотнике межконтинентального класса и боевом лазере. Вскоре на сайте Минобороны открылось голосование за имена для нового оружия. Лазер пользователи Сети постановили назвать "Пересвет", подводный беспилотник "Посейдон", а ракету с ядерным двигателем — "Буревестник".
Благодаря запасу мощности тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" сможет достигать цели по неожиданной для противника траектории, обходя зоны действия ПРО. "Летает через оба полюса", — пояснил заместитель министра обороны РФ по вооружению Юрий Борисов. Полезная нагрузка ракеты свыше 10 тонн. "Сармат" планируется оснастить гиперзвуковыми боеголовками "Авангард" — их серийное производство уже началось. По мнению российских оружейников, система ПРО США не будет в состоянии противостоять ракете в течение ближайших 40 лет.
Испытания комплекса проходят на космодроме Плесецк под Архангельском.