Латвия ждет от США дроны на $3 млн

Минобороны Латвии ожидает от США дроны на три миллиона долларов

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в следующем году получат от США беспилотные летательные аппараты на сумму более чем три миллиона долларов. Об этом Sputnik Латвия сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. "Поставки систем беспилотных летательных аппаратов США усилят возможности Национальных вооруженных сил по наблюдению и разведке", — говорится в сообщении. Латвийской армии поставят три тактические беспилотные системы предприятия AeroVirnment модели RQ-20A Puma. По итогам встречи лидеров стран Балтии и президента США Дональда Трампа , которая состоялась 3 апреля, Белый дом заявил о готовности Вашингтона предоставить балтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов. "Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 миллионов долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", — говорилось в заявлении Белого дома.