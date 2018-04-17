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Латвия ждет от США дроны на $3 млн
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Минобороны Латвии ожидает от США дроны на три миллиона долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в следующем году получат от США беспилотные летательные аппараты на сумму более чем три миллиона долларов. Об этом Sputnik Латвия сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
"Поставки систем беспилотных летательных аппаратов США усилят возможности Национальных вооруженных сил по наблюдению и разведке", — говорится в сообщении.
Латвийской армии поставят три тактические беспилотные системы предприятия AeroVirnment модели RQ-20A Puma.
По итогам встречи лидеров стран Балтии и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 3 апреля, Белый дом заявил о готовности Вашингтона предоставить балтийским странам военную помощь на 170 миллионов долларов.
"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 миллионов долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", — говорилось в заявлении Белого дома.
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