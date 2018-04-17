В ДНР представили БМП-2 с повышенным уровнем защиты

Бойцы 3-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ДНР продемонстрировали модернизированные боевые машины пехоты БМП-2. Видеоматериал пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики размещен на их канале в YouTube.

Как известно, в ходе боевых действий вооруженные силы Украины бросили на полях сражений сотни единиц боевой техники — это танки различных модификаций, артиллерийские орудия и боевые машины пехоты. Военнослужащие горловского гарнизона не только восстановили трофеи, но даже подвергли их модернизации.

Так, продемонстрированная БМП-2 получила комплект навесной динамической защиты "Контакт", которая устанавливается в передней части, по бортам, а также на башне. Чтобы не было проломов сравнительно тонкой брони в результате срабатывания взрывчатого вещества в контейнерах, они монтируются на некотором расстоянии. В результате, как ожидается, реактивные гранаты противника должны быть полностью нейтрализованы.

Обращает внимание то, как доработана башня БМП: в кормовой части она получила нишу значительных размеров, защищенную дополнительными решетчатыми экранами.

Также бросается в глаза наличие четырех антенн — в бою эта машина точно не будет лишена возможности поддерживать связь.

Военные эксперты отмечают, что боевая машина выполнена на высоком профессиональном уровне, а вот на вопрос о том, насколько все сделано правильно, смогут ответить лишь настоящие боевые действия.