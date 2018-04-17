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В учениях в ЦВО задействовали около 100 «Градов» и «Ураганов»
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В учениях в ЦВО задействовали около 100 «Градов» и «Ураганов» 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 100 систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в учениях ракетных войск ЦВО, сообщила пресс-служба военного округа.
"Около ста реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в ходе учений военнослужащие ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, расчеты "Градов" и "Ураганов" отработали уничтожение командных пунктов и техники условного противника на удалении до 20 километров.
Маневры стали финальным этапом лагерного сбора ракетных войск и артиллерии округа, который проводился на полигонах в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на горном полигоне "Ляур" в Таджикистане. В них приняли участие около 5,5 тысяч военнослужащих и до 1,5 тысяч единиц вооружения и техники.
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