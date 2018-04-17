В учениях в ЦВО задействовали около 100 «Градов» и «Ураганов»

Около 100 систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в учениях ракетных войск ЦВО, сообщила пресс-служба военного округа. "Около ста реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" задействовали в ходе учений военнослужащие ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа", — говорится в сообщении. Согласно сообщению, расчеты "Градов" и "Ураганов" отработали уничтожение командных пунктов и техники условного противника на удалении до 20 километров. Маневры стали финальным этапом лагерного сбора ракетных войск и артиллерии округа, который проводился на полигонах в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на горном полигоне "Ляур" в Таджикистане . В них приняли участие около 5,5 тысяч военнослужащих и до 1,5 тысяч единиц вооружения и техники.