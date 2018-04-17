РФ подпишет контракт с Индией по новым фрегатам

Источник: РФ планирует в июне подписать контракт с Индией по фрегатам проекта 11356

Контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" между Россией и Индией планируется подписать в июне этого года. Об этом ТАСС во вторник сообщил военно-дипломатический источник.

"В июне ожидается подписание пакетного контракта с Индией на постройку четырех кораблей проекта 11356", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что документ предусматривает строительство фрегатов по схеме "два плюс два": двух — на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", еще двух — на одной из индийских верфей.

Источник также отметил, что имеющиеся на ПСЗ "Янтарь" корпуса фрегатов 11356 не будут использоваться для исполнения контракта, "корабли будут полностью новые". Продолжающиеся с индийской стороной переговоры, отметил собеседник, "направлены на урегулирование всех вопросов, в том числе, по цене строительства фрегатов".

Он не уточнил предполагаемые сроки выполнения контракта. Также источник не стал комментировать, какие силовые установки будут устанавливаться на индийские фрегаты — разрабатываемые на российском "Сатурне" или заказанные Индией самостоятельно у украинского производителя "Зоря-Машпроект".

Индии фрегаты могут быть построены на верфи Goa Shipyard Limited (GSL). В рамках прошедшей в индийском Ченнаи выставки Defexpo-2018 в рекламных материалах компании указывалось, что "начало строительства фрегатов ожидается в середине 2020 года". Для индийских ВМС ранее Россией было построено шесть таких кораблей (тип "Тальвар").

Переговоры по контракту

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей.

Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако позднее замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.