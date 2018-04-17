Ещё
РФ подпишет контракт с Индией по новым фрегатам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Совфеде оценили призыв к России от G7
В Совфеде оценили призыв к России от G7

Источник: РФ планирует в июне подписать контракт с Индией по фрегатам проекта 11356 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" между Россией и Индией планируется подписать в июне этого года. Об этом ТАСС во вторник сообщил военно-дипломатический источник.
"В июне ожидается подписание пакетного контракта с Индией на постройку четырех кораблей проекта 11356", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что документ предусматривает строительство фрегатов по схеме "два плюс два": двух — на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", еще двух — на одной из индийских верфей.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать ТАСС эту информацию.
Источник также отметил, что имеющиеся на ПСЗ "Янтарь" корпуса фрегатов 11356 не будут использоваться для исполнения контракта, "корабли будут полностью новые". Продолжающиеся с индийской стороной переговоры, отметил собеседник, "направлены на урегулирование всех вопросов, в том числе, по цене строительства фрегатов".
Он не уточнил предполагаемые сроки выполнения контракта. Также источник не стал комментировать, какие силовые установки будут устанавливаться на индийские фрегаты — разрабатываемые на российском "Сатурне" или заказанные Индией самостоятельно у украинского производителя "Зоря-Машпроект".
В Индии фрегаты могут быть построены на верфи Goa Shipyard Limited (GSL). В рамках прошедшей в индийском Ченнаи выставки Defexpo-2018 в рекламных материалах компании указывалось, что "начало строительства фрегатов ожидается в середине 2020 года". Для индийских ВМС ранее Россией было построено шесть таких кораблей (тип "Тальвар").

Переговоры по контракту

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356.
Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей.
Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако позднее замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.
Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.
ТАСС: последние новости
СМИ: армию Израиля заранее оповестили о ракетных ударах в Сирии Президент Латвии назвал запланированные Россией учения на Балтике демонстрацией силы СМИ: ПВО Сирии отразила ракетные удары по аэродромам Шайрат в Хомсе и Думейр под Дамаском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»184
Скончался Андрей Невраев8
Санкции США: Россию погружают в рецессию468
Путин придумал способ победить коррупцию1082
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии199
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение