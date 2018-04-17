Сирию снова обстреляли 

Аэродром правительственных сил Сирии подвергся ракетному удару, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства в войсках президента Арабской республики Башара Асада, обстрелу подверглась авиабаза Шайрат в провинции Хомс.
Отмечается, что системы противоракетной обороны Сирии отразили 10 ракет. По данным местных СМИ, ПВО отразили все авиаудары, а жертв и каких-либо разрушений не последовало.
Между тем источник издания в Министерстве обороны США сообщил, что страна не имеет отношения к ракетному удару. В свою очередь, местный портал Al-Masdar заявляет, что ракеты запустил Израиль, а арабские средства массовой информации — о том, что обстрелу подвергся еще один аэродром — Думейр, который находится в 50 километрах от столицы Сирии. Все удары по нему также были отражены, жертв и разрушений не последовало.
8 апреля западные СМИ сообщили, что в сирийской Думе был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада, а Россию — в его поддержке, и пообещал «мощный ответ».
Шесть дней спустя коалиция США, Великобритании и Франции выпустила 103 ракеты по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. 71 ракета была сбита сирийскими ПВО.