Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат в провинции Хомс . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Уточняется, что все ракеты были сбиты при подлете.

Великобритании и Пока неясно, является ли это новой атакой со стороны США Франции , либо этот инцидент связан с деятельностью террористических организаций.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии . Их целями были объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Поводом для бомбежек стала информация сирийских повстанцев о том, что правительственные войска в ходе зачисток от боевиков города Дума сбросили хлорную бомбу. Официальный Дамаск , а вместе с ним и Москва опровергают эту информацию и считают ее провокацией.