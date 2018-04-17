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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку
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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Уточняется, что все ракеты были сбиты при подлете.
Пока неясно, является ли это новой атакой со стороны США, Великобритании и Франции, либо этот инцидент связан с деятельностью террористических организаций.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии. Их целями были объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Поводом для бомбежек стала информация сирийских повстанцев о том, что правительственные войска в ходе зачисток от боевиков города Дума сбросили хлорную бомбу. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва опровергают эту информацию и считают ее провокацией.
В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп приказал выпустить 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые якобы нанесли удар химическим оружием по Хан-Шейхуну.
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Комментарии66  Ещё 6 источников 
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