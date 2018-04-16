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Четыре британских вертолета прибыли на авиабазу в Эстонии
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Четыре британских вертолета прибыли на авиабазу Эмари под Таллином 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.
"Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином на сток четыре месяца для оказания поддержки дислоцированной в Тапа боевой группы НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства. В задачи вертолетов также входит оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих. Они также примут участие в учениях Siil и учениях НАТО Sabre Strike", — говорится в сообщении.
Многофункциональный вертолет Lynx Wildcat AH1 может выполнять атакующие задачи, а также вести наблюдение. В экипаж вертолета входят два пилота, максимальная скорость вертолета составляет 311 км/ч, а дальность полета 777 километров.
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