Четыре британских вертолета прибыли на авиабазу в Эстонии

Четыре британских вертолета прибыли на авиабазу Эмари под Таллином

Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином , сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны. "Четыре многофункциональных вертолета сухопутных войск Великобритании Lynx Wildcat AH1 в понедельник прибыли на авиабазу Эмари под Таллином на сток четыре месяца для оказания поддержки дислоцированной в Тапа боевой группы НАТО, ядро которой сейчас составляет 1-й батальон Королевских валлийцев Соединенного Королевства. В задачи вертолетов также входит оказание поддержки выучке боевой группы и эстонских военнослужащих. Они также примут участие в учениях Siil и учениях НАТО Sabre Strike", — говорится в сообщении. Многофункциональный вертолет Lynx Wildcat AH1 может выполнять атакующие задачи, а также вести наблюдение. В экипаж вертолета входят два пилота, максимальная скорость вертолета составляет 311 км/ч, а дальность полета 777 километров.