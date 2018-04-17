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Президент Латвии назвал провокацией учения России
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Президент Латвии назвал провокацией учения России в Балтийском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Заявленные Россией ракетные стрельбы в Балтийском море являются демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против Латвии и против НАТО с целью выяснить их реакцию, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT.
Как передаёт Delfi, Вейонис отметил, что учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе и негативно влияют на интенсивное судоходство в море. Кроме того, по его словам, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения вообще не следует проводить.
Президент заявил, что в целом реакция Латвии адекватна, а вооружённые силы страны контролируют ситуацию.
Отмечается, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.
Ранее сообщалось, что экипаж корвета «Сообразительный» Балтийского флота во время учений отразил ракетный удар условного противника.
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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