Президент Латвии назвал провокацией учения России в Балтийском море

Заявленные Россией ракетные стрельбы в Балтийском море являются демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против Латвии и против НАТО с целью выяснить их реакцию, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в эфире телеканала LNT.

Как передаёт Delfi, Вейонис отметил, что учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе и негативно влияют на интенсивное судоходство в море. Кроме того, по его словам, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем море такие учения вообще не следует проводить.

Президент заявил, что в целом реакция Латвии адекватна, а вооружённые силы страны контролируют ситуацию.

Отмечается, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.

Ранее сообщалось, что экипаж корвета «Сообразительный» Балтийского флота во время учений отразил ракетный удар условного противника.