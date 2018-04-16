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Под Новороссийском выбирают лучший взвод ВДВ
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Под Новороссийском выбирают лучший парашютно-десантный (десантно-штурмовой) взвод ВДВ 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в конкурсе задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.
Сегодня под Новороссийском стартовал основной этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод».
В течении десяти дней свои профессиональные навыки на полигоне Раевский (Краснодарский край) будут демонстрировать военнослужащие семнадцати парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов Воздушно-десантных войск (ВДВ), признанных лучшими в своих соединениях по результатам отборочных состязаний.
Для участия в конкурсе прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске, Пскове, Рязани, Иванове, Омске, Туле, Улан-Удэ, Уссурийске и Волгоградском крае. В состав каждой сборной команды вошли 22 участника.
Всего в конкурсе задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.
Основная часть войскового состязания «Десантный взвод» будет проводится в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей); марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.
Существуют и подэтапы которые будут характеризовать качества каждого военнослужащего, а также его индивидуальные навыки и умения.
Войсковое состязание по полевой выучке «Десантный взвод» будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.
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