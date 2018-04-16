Под Новороссийском выбирают лучший взвод ВДВ

Под Новороссийском выбирают лучший парашютно-десантный (десантно-штурмовой) взвод ВДВ

Всего в конкурсе задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

Сегодня под Новороссийском стартовал основной этап конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов «Десантный взвод».

В течении десяти дней свои профессиональные навыки на полигоне Раевский ( Краснодарский край ) будут демонстрировать военнослужащие семнадцати парашютно-десантных (десантно-штурмовых) взводов Воздушно-десантных войск (ВДВ), признанных лучшими в своих соединениях по результатам отборочных состязаний.

Пскове, Для участия в конкурсе прибыли команды соединений, дислоцированных в Ульяновске Рязани , Иванове, Омске , Туле, Улан-Удэ Уссурийске и Волгоградском крае. В состав каждой сборной команды вошли 22 участника.

Всего в конкурсе задействовано более 600 военнослужащих и специалистов ВДВ.

Основная часть войскового состязания «Десантный взвод» будет проводится в несколько этапов: индивидуальная гонка на боевых машинах десанта; десантирование на незнакомую площадку приземления с совершением марш-броска протяженностью 10 км; индивидуальный биатлон со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без экипажей); марш-бросок с преодолением естественных и искусственных горных препятствий со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов; ориентирование в составе отделений.

Существуют и подэтапы которые будут характеризовать качества каждого военнослужащего, а также его индивидуальные навыки и умения.

Войсковое состязание по полевой выучке «Десантный взвод» будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.