Ещё
Россия и Египет проведут совместные учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские и египетские десантники проведут совместные учения в Египте 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские и египетские десантники на учениях "Защитники дружбы-2018" отработают вопросы взаимодействия при совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта, сообщает Минобороны России.
В ходе плановой конференции между представителями вооруженных сил Египта и командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России по вопросам совместных тактических учений на военных полигонах и аэродромах Египта в 2018 году были достигнуты договоренности о характере и направленности предстоящих мероприятий боевой подготовки.
"В ходе учений "Защитники дружбы-2018" воинские контингенты двух государств планируют отработать вопросы всестороннего взаимодействия при осуществлении совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные проведут ряд совместных тактических действий, совершат десантирование, выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
В прошлом году совместные тактические учения подразделений ВДВ России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта "Защитники дружбы-2017" прошли в Краснодарском крае. В ходе учений было выполнено десантирование, совершены маневр в район выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала на Кубани.
Первые международные антитеррористические учения "Защитники дружбы" состоялись в 2016 году в районе египетской Александрии.
РИА Новости: последние новости
Шведские СМИ обвинили во лжи об учениях России на Балтике Железняк рассказал о встрече российских парламентариев с Асадом На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии238
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки515
Ответ США признали губительным для россиян102
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение