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В Хабаровском крае прошли учения экипажей Ка-52
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«Аллигаторы» на «ночной охоте»: в Хабаровском крае прошли учения экипажей Ка-52 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Экипажи вертолетов в полной темноте выследили условных террористов и передали все данных о их численности и перемещениях в штаб.
На Дальнем Востоке экипажи Ка-52 провели учения по ведению разведки в темное время суток. Грозные машины почти бесшумно поднялись в небо и вылетели в указанный район, где по легенде в непроглядной тьме скрывалась колонна боевиков.
Летчики прекрасно видят в темноте с помощью специальных очков ночного видения. Координаты, численность и направление движения «боевиков» экипажи боевых машин тут же передали в штаб.
Ночью против всевидящего «Аллигатора» у противника нет никаких шансов. При свете дня, впрочем, тоже.
В начале апреля были опубликованы кадры боевых стрельб в рамках учений Ка-52, экипажи которых должны были найти и уничтожить «вражеские» системы радиоэлектронной борьбы.
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