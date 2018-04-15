Ещё
США показали удар подлодки по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США показали удар подлодки по Сирии 

Рамблер 14 минут назад
Минобороны США выложило видео запуска ракеты «Томагавк». Ракета была выпущена по Сирии с подводной лодки в ночь 14 апреля, сообщает "Комсомольская правда". Подлодка во время атаки находилась в Средиземном море.
Это ролик, который длится 24 секунды. Как сообщается, запуск ракеты был произведен с подводной лодки USS John Warner в рамках международной операции против сирийского правительства.
Ролик был опубликован более чем через сутки после нанесения удара по территории Сирии.
По некоторым данным, в общей сложности субмарина США выпустила по Сирии не менее 6 ракет.
Некоторые подписчики выразили сомнения в том, что удар, нанесенный утром 14 апреля США, Великобританией и Францией, действительно пришелся по зданиям, которые были объектами, связанными с химическим оружием. Они отмечают, что люди, оказавшиеся перед обрушенными зданиями, не надевали спецкостюмы или респираторы.
«Если вы взорвали то, что ядовито, оказавшись в полумиле от этих объектов без защиты люди бы умерли», — написал один из пользователей.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России229
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова101
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии313
США выдвинули ультиматум Сирии790
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии582
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение