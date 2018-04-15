США показали удар подлодки по Сирии

Минобороны США выложило видео запуска ракеты «Томагавк». Ракета была выпущена по Сирии с подводной лодки в ночь 14 апреля, сообщает "Комсомольская правда" . Подлодка во время атаки находилась в Средиземном море.

Это ролик, который длится 24 секунды. Как сообщается, запуск ракеты был произведен с подводной лодки USS John Warner в рамках международной операции против сирийского правительства.

Ролик был опубликован более чем через сутки после нанесения удара по территории Сирии.

По некоторым данным, в общей сложности субмарина США выпустила по Сирии не менее 6 ракет.

Некоторые подписчики выразили сомнения в том, что удар, нанесенный утром 14 апреля США, Великобританией и Францией, действительно пришелся по зданиям, которые были объектами, связанными с химическим оружием. Они отмечают, что люди, оказавшиеся перед обрушенными зданиями, не надевали спецкостюмы или респираторы.