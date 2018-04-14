Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Американцы ударили не только по Сирии — но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия , унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации — сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы.

В американском ударе есть две, а то и три важных составляющих. С первыми двумя все просто — они касаются непосредственно Сирии и международной обстановки в целом. Третий касается России — точнее, нашего отношения к происходящему.

С точки зрения хода сирийской войны никакого значения удары США иметь не будут. Атака на девять целей в Сирии не остановит ни шествия армии Асада к победе, ни продвижения к началу процесса мирного урегулирования. Победа Дамаска не вызывает никаких сомнений — а уход Асада, на котором первые годы войны настаивал Запад и большинство арабских стран, как был, так и остается пустыми мечтами его врагов.

Позиции союзников Асада, России и Ирана от удара 14 апреля никак не изменятся — обе страны будут и дальше помогать центральной власти восстанавливать контроль над страной и принуждать оппозицию к переговорам. Турция , формально поддержавшая американский удар, не изменит своему курсу на совместные с Россией и Ираном действия по сирийскому урегулированию. Более того — в ответ на свою поддержку Анкара ждет от американцев долгожданных уступок по курдскому вопросу, и если их не будет в ближайшее время, американо-турецкие отношения вновь обострятся.

На международной арене действия Трампа не произведут никакого серьезного эффекта.

Участие в атаке Великобритании Франции , как и моральная поддержка со стороны стран Евросоюза , ничего не значат — ведь это демонстрация все той же «атлантической солидарности», то есть геополитической зависимости европейских стран от США. При этом и европейцы, и все ближневосточные страны, включая тех, кто поддержал нынешний удар, прекрасно понимают — влияния США на Ближнем Востоке эта силовая акция не поднимет.

Америка утратила немалую часть своих позиций — то есть никто не сомневается в наличии у нее огромной военной силы, но все видят отсутствие у нее стратегического плана действий не только по Сирии, но и на Ближнем Востоке в целом. Попытки разыграть иранскую и иерусалимскую карту, которые предпринимает Трамп, лишь усугубляют проблемы США в этом регионе и исламском мире в целом, который они вначале разворошили своим вторжением в Ирак Афганистан , разгромом Ливии и игрой в «арабскую весну», а потом запутали и предали там всех, включая своих союзников. Демонстрационные удары по Сирии не компенсируют и части американских потерь — тем более, что все понимают имитационный характер американской атаки.

Да, Трамп действительно хочет уйти из Сирии — то есть вытащить и те две тысячи военных и советников, которые, по сути, застряли на базах в пустыне и в курдских районах. Перспектив у них там никаких — и Трамп хочет увести их раньше, чем придется их эвакуировать, чтобы не допустить столкновения с турецкой армией или сирийскими войсками. Поэтому и удар 14 апреля воспринимается как не имеющий никакого отношения к военной составляющей сирийской войны — он нужен был Трампу для демонстрации своей крутости перед американцами. Которые, в отличии от арабов, способны в нее поверить — потому что ничего не понимают в происходящем на другом конце света.

Но даже эта демонстрация крутости вызвана не воинственностью или авантюризмом Трампа — он просто вынужден искать любой способ переключения внимания американского общественного мнения с бесконечного сериала «Русские связи Трампа» на другую тему. Тем более, если эта тема позволяет показать ему свою независимость от русских, готовность идти чуть ли не на конфликт с Путиным.

Это имитационный конфликт, что понимают умные люди даже в США. Дело не в том, что Трамп играет договорной матч с Путиным, а в том, что он пытается решить свои внутренние проблемы так, чтобы никоим образом не задеть русскую армию в Сирии, не вступить в конфликт с Путиным. Он исходит из того, что Путин это понимает — и наш президент действительно адекватно оценивает расстановку сил в США. Но понимают ли это в России в целом?

И вот тут начинается самое интересное. Парадокс в том, что американский удар по Сирии оказывает самое болезненное воздействие на российское общественное мнение.

«Где ответ? Нас специально проверяют на «слабо», а мы молчим. Это унижение великой державы, как они смеют бить по нашей Сирии? Посмели бы они обращаться так с СССР! Мы сейчас уступаем, а потом получим удар по Хмеймиму» — таких и подобных комментариев сегодня множество. Удивительно, как люди не видят — или не хотят видеть очевидного.

Первое. Все наши заявления о нарушении международного права и осуждении агрессии, над которыми как над слабыми и неадекватными смеются «патриоты», есть просто элемент геополитической игры. Ее обязательная часть — дипломатическая, вербальная. Никакой другой она быть и не может. Россия не делает ставку на апелляцию к международному праву — она защищает свои национальные интересы всеми доступными способами. Странно было бы этого не замечать.

Второе. Позициям России в мире удар никакого ущерба не нанесено — до 2015 года Запад считал, что Асад падет, а влияния России на Ближнем Востоке будет подорвано. Да и не только на Ближнем Востоке — после Крыма Россию попытались зажать в геополитический угол, заблокировать и демонизировать. Сегодня позиции России как на Ближнем Востоке, так и в мире сильнее, чем три года назад, война в Сирии по большому счету выиграна, а положение США не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом, существенно ослабло. Если оценивать ситуацию с геополитическом измерении, то мы наступаем — а США обороняются.

Третье. Сравнение нападения на Сирию с ударом по России не просто глупо, но и смешно. Да, Сирия находится под нашей защитой — но мы пришли ей на помощь в тот момент, когда там уже шла полноценная война с участием сил, завязанных на самые разные страны. Мы выигрываем сирийскую войну — бесповоротно и поступательно. Американцы бьют не по нам — а по сирийским объектам, которые защищает поставленные нами системы ПВО. Бьют аккуратно и вовсе не для нанесения урона — и что, мы должны в ответ убивать их солдат на их базах в Сирии? Нынешнее российско-американское противостояние в Сирии даже близко не стоит с тем, что было во время вьетнамской войны. Хотя именно с той ситуацией стоит сравнить происходящее сейчас.

Тогда мы помогали вьетнамцам воевать с американцами — во Вьетнаме находились тысячи наших советников и войска ПВО. Официально СССР не заявлял о своем участии во вьетнамской войне, но именно наши войны с помощью С-75 сбивали американские самолеты. Сейчас в Сирии официально мы вообще не воюем — там расположена наша военная база, есть советники и миротворцы. Мы не просто защищаем их, мы открытым текстом предупредили об ответном ударе в случае угрозы их жизни. Американцы все прекрасно поняли — и в результате в ходе ракетного удара не пострадал не только ни один русский, но даже ни один сириец.

В связи с нынешними событиями часто вспоминают удары США по Югославии весной 1999-го — вот, мол, что хотят янки, то и делают. Хотя именно на примере Югославии видно, как изменился мир и вес в нем России за эти годы.