Атака США на Сирию. Как это было 

1/10 В Минобороны РФ заявили, что самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили в ходе удара по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля»: больше, чем в прошлом году во время американской атаки по сирийскому военному аэродрому Шайрат, когда речь шла о 56 ракетах, сообщает ТАСС. Reuters Фото:

2/10 Сирийским системам ПВО удалось сбить значительную часть ракет на подлете к целям. Так, военный аэродром Думейр, который расположен на востоке от Дамаска, был атакован 12 ракетами, но все они были перехвачены с применением старых советских зенитных ракетных комплексов. Были использованы ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», все они были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе. globallookpress.com Фото:

3/10 Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. @DefenceHQ Фото:

4/10 США выбирали цели для удара на территории Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных, заявил в пятницу журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. @DefenceHQ Фото: