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Атака США на Сирию. Как это было
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Атака США на Сирию. Как это было 

Рамблер 2 часа назад
Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.
1/10  В Минобороны РФ заявили, что самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили в ходе удара по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля»: больше, чем в прошлом году во время американской атаки по сирийскому военному аэродрому Шайрат, когда речь шла о 56 ракетах, сообщает ТАСС.
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2/10  Сирийским системам ПВО удалось сбить значительную часть ракет на подлете к целям. Так, военный аэродром Думейр, который расположен на востоке от Дамаска, был атакован 12 ракетами, но все они были перехвачены с применением старых советских зенитных ракетных комплексов. Были использованы ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», все они были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.
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3/10  Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция.
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4/10  США выбирали цели для удара на территории Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных, заявил в пятницу журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
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5/10  Посол России в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что удары США, Британии и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства.
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По данным оборонного ведомства, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
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