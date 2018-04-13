Киев изменит формат операции в Донбассе

Киев спустя четыре года изменит формат операции в Донбассе

Спустя четыре года проведения "антитеррористической" операции в Донбассе украинские власти решили изменить ее формат и законодательно урегулировать применение вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал фактическое завершение "антитеррористической" операции 30 апреля.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что перелома ситуации в регионе после смены формата операции ожидать не стоит. По мнению политологов, для установления мира в регионе необходимо ввести миротворческую миссию ООН . При этом эксперты отмечают усиление роли президента в управлении конфликтом после смены формата операции.

Затянувшаяся операция

Четыре года назад, 14 апреля 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". С того дня в стране официально началась "антитеррористическая" операция с привлечением армии, которая длится уже четыре года и по праву может считаться самой продолжительной в украинской истории. Руководство операцией было возложено на Службу безопасности Украины

На первых этапах в стране прошли шесть волн мобилизации. По их итогам в ряды армии призвали 210 тысяч военных, однако не все из мобилизованных принимали непосредственное участие в боевых действиях. Кроме того, в украинской армии за последние четыре года значительно увеличилось количество военнослужащих по контракту.

В ноябре 2016 года Порошенко заявил, что в стране завершилась демобилизация военных, которые были ранее мобилизованы. Таким образом, по его словам, в операции на востоке страны принимают участие лишь контрактники и добровольцы, а также сотрудники правоохранительных органов

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в операции и получили статус участника боевых действий.

Во время своей предвыборной президентской кампании в 2014 году Порошенко заявлял, что "антитеррористическая операция не может продолжаться недели или месяцы, она должна закончиться за несколько часов". Он заявил, что при избрании на пост президента способен завершить ее в считанные часы.

Смена формата

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Принятый закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для "реализации мер по обеспечению суверенитета страны". Это позволило узаконить применение вооруженных сил на востоке без объявления войны. По словам ряда депутатов, эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента. Армия и сейчас принимает участие в военной операции в Донбассе, однако законность этого до законодательного урегулирования вызывала сомнения.

Порошенко заявил, что операция, которую Киев проводит в Донбассе с весны 2014 года с целью стабилизации ситуации в регионе, выполнила свои задачи.

"Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третьих оккупированного Донбасса", — сказал президент.

Глава украинского государства 16 марта заявил об изменении формата операции в Донбассе на операцию Объединенных сил.

"Мной назначен генерал (Сергей) Наев, опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом. И формат АТО (антитеррористической операции — ред.) будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева", — сказал Порошенко. Таким образом, руководство операцией в Донбассе перейдет от Службы безопасности Украины к военным.

В пятницу Порошенко сообщил, что формат операции будет изменен 30 апреля. "Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней", — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Миротворцы ООН

Спустя три года с начала операции появилась инициатива введения миротворцев ООН в зону конфликта. С соответствующей инициативой одновременно выступили РФ и Украина, однако страны по-разному видят функции этой миссии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

На сегодняшний день проект резолюции о миротворцах в Донбассе не внесен на рассмотрение совета безопасности ООН, так как нет согласованного варианта документа. В январе Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что не теряет оптимизма в вопросе согласования миротворческой миссии в 2018 году. Он сообщил, что "по его поручению украинские дипломаты будут предпринимать для этого максимум усилий", а также что Украина получила полную поддержку США и других партнеров по Совбезу ООН

В пятницу Порошенко заявил, что попросил генсека ООН Антониу Гуттереша направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев. "Я лично обратился к генсеку ООН, чтобы на восток Украины было направлена специальная оценочная миссия, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки разворачивания, условия и началась практическая работа по реализации этого проекта. Оценочная миссия может приехать без решения Совбеза ООН, но в целом я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию в 2018 году", — сказал Порошенко.

Перелома ситуации не будет

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что формальное завершение "антитеррористической" операции и смена формата на практике будет означать передел полномочий среди силовиков.

"Это решение может очень серьезно поменять ситуацию в регионе. Поменяется структура управления конфликтом. На практике это будет означать серьезный передел полномочий среди силовиков в зоне конфликта. В частности, возможно серьезное переформатирование легальных и нелегальных экономических и социальных потоков", — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, в том числе могут изменить порядок пересечения линии разграничения для граждан, а также могут смениться люди, занимающиеся контрабандой в регионе. Бортник также считает, что после смены формата операции ситуация в Донбассе станет менее публичной.

Эксперт также считает, что после смены формата операции управление конфликтом перейдет в "прямое ручное управление президента". При этом Бортник сказал, что пока сложно прогнозировать, скажется ли смена формата на обострении ситуации или на установлении мира. "Но на первом этапе после смены формата ожидать явных изменений не стоит", — добавил он.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что никакого перелома ситуации в Донбассе ожидать не стоит.

"Кардинально ситуацию может изменить разве что ввод миротворцев и разъединение сторон, чтобы дистанция между противодействующими сторонами была километров двадцать. А так по сути ничего не поменяется. То есть ни мира, ни войны… Смена названия привязана к избирательной компании. Президент обещал завершить "антитеррористическую" операцию, он ее завершит", — заявил Золотарев РИА Новости.

Украинский политолог Евгений Лесик также убежден, что смена формата операции не окажет никакого влияния конфликт.

"Вероятнее всего, конфликт продолжит тлеть. Периодически будет эскалация, периодически будут договариваться о перемирии. Ситуацию могут переломить только миротворцы ООН", — заявил Лесик.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.