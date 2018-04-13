В Минобороны назвали цель провокации в Думе

В Минобороны России назвали цель провокации в сирийском городе Думе . По данным ведомства, целью является спровоцировать США на нанесение ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков . По его словам, участники съемки сфабрикованного видеоролика в Думе имеют медицинское образование, а сам ролик был снят в больнице этого города.

«Минобороны удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с "последствиями" химатаки в Думе и опросить их», — сообщил Конашенков.

По словам Конашенкова, на представителей «Белых касок» оказывалось мощное давление из Лондона для осуществления готовившейся провокации.