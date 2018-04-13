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В Минобороны назвали цель провокации в Думе
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В Минобороны назвали цель провокации в Думе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Mahmod Abazid / Globallookpress
Министерство обороны России проводит брифинг по ситуации в Сирии.
В Минобороны России назвали цель провокации в сирийском городе Думе. По данным ведомства, целью является спровоцировать США на нанесение ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, участники съемки сфабрикованного видеоролика в Думе имеют медицинское образование, а сам ролик был снят в больнице этого города.
«Минобороны удалось найти непосредственных участников съемки видеоролика с "последствиями" химатаки в Думе и опросить их», — сообщил Конашенков.
По словам Конашенкова, на представителей «Белых касок» оказывалось мощное давление из Лондона для осуществления готовившейся провокации.
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