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РФ модернизирует истребители ВС Индии
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Россия модернизирует истребители МиГ-29КУБ и Су-30МКИ вооруженных сил Индии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия согласовывает контракт на модернизацию истребителей Су-30МКИ и МиГ-29КУБ вооруженных сил Индии, сообщил журналистам в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов на выставке Defexpo-2018.
"Сейчас ведутся контрактные переговоры, точной даты начала пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, когда начнется модернизация российских истребителей индийских вооруженных сил.
Российская сторона дважды поставляла Индии МиГ-29КУБ. Последний контракт на 29 самолетов завершился в 2016 году.
Ранее также сообщалось о предконтрактных работах на модернизацию истребителей Су-30МКИ, поставленных в первых партиях контракта на 270 машин.
Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит с 11 по 14 апреля в индийском Ченнаи.
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