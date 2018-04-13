РФ модернизирует истребители ВС Индии

Россия модернизирует истребители МиГ-29КУБ и Су-30МКИ вооруженных сил Индии

"Сейчас ведутся контрактные переговоры, точной даты начала пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, когда начнется модернизация российских истребителей индийских вооруженных сил.

Российская сторона дважды поставляла Индии МиГ-29КУБ. Последний контракт на 29 самолетов завершился в 2016 году.

Ранее также сообщалось о предконтрактных работах на модернизацию истребителей Су-30МКИ, поставленных в первых партиях контракта на 270 машин.