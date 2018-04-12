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Пентагон впервые показал развертывание «Гремлинов»
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Пентагон впервые показал развертывание «Гремлинов» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США в рамках программы Gremlins провело запуск беспилотника с борта военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Соответствующее видео было опубликовано на Giphy.
Программа Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. В качестве самолета-носителя используется C-130 Hercules. После выполнения поставленных задач (разведки, действий в рамках электронной войны, сбрасывания бомб) рой дронов собирается другим самолетом.
Применение технологий, разрабатываемых в рамках Gremlins, можно увидеть в ролике исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям. Согласно планам Пентагона, такие приемы будут использоваться в конфликтах к 2030 году.
В проекте бюджета Минобороны США на 2019 финансовый год предусмотрено выделение 188,3 миллиона долларов на предотвращение угрозы со стороны летательных дронов противника.
Первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские позиции в Сирии, когда в ночь на 6 января 2018 года авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников. Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.
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