Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что корабли ВМФ России покинули базу в сирийском Тартусе «для выполнения стратегических задач по обеспечению мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что база технического обеспечения в Тартусе — стратегической объект для обеспечения безопасности Сирии и российских военных в стране. Белик отметил, что задачи по обеспечению стабильности и безопасности ставит Минобороны РФ

По словам Клинцевича, флот покинул базу в рамках договоренностей, которые существуют между Россией и Сирией.

Ранее компания Image Satellite Internacional (ISI) опубликовала снимки, демонстрирующие, что российские военные корабли покинули порт в Тартусе. В ISI отметили, что флот 11 апреля развернули из-за возможны ударов. По данным компании, в порту осталась только российская подлодка.