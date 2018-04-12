Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса 

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что корабли ВМФ России покинули базу в сирийском Тартусе «для выполнения стратегических задач по обеспечению мира». Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что база технического обеспечения в Тартусе — стратегической объект для обеспечения безопасности Сирии и российских военных в стране. Белик отметил, что задачи по обеспечению стабильности и безопасности ставит Минобороны РФ.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил РИА ФАН, что корабли были приведены в состояние, позволяющее им выполнять боевые задачи «в случае реальной агрессии» против российской базы и военных.
По словам Клинцевича, флот покинул базу в рамках договоренностей, которые существуют между Россией и Сирией.
Ранее компания Image Satellite Internacional (ISI) опубликовала снимки, демонстрирующие, что российские военные корабли покинули порт в Тартусе. В ISI отметили, что флот 11 апреля развернули из-за возможны ударов. По данным компании, в порту осталась только российская подлодка.
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained. #russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.