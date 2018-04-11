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США подняли в воздух самолет «судного дня»
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США подняли в воздух самолет «судного дня» 

Рамблер 1 час назад
США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс CivMilAir.
E-4B Nightwatch прозвали самолетом «Судного дня»: его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если командовать с земли по каким-то причинам станет невозможно. Воздушное судно может неделю находиться в полете при условии воздушной дозаправки. Установленное на него оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва.
Согласно данным CivMilAir, самолет находится над штатом Индиана. Причины, по которым E-4B Nightwatch подняли в воздух, не называются.
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