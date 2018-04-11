Согласован облик Ка-226Т для Индии

Согласован облик вертолета Ка-226Т для Индии

Россия и Индия согласовали облик легкого многофункционального вертолета Ка-226Т, который будет производиться на совместном предприятии Indo-RussianHelicoptersLimited в Индии.

«Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы», — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По словам Богинского, подготовка контрактных документов на поставку 200 машин начнется до конца апреля.