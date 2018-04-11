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Согласован облик Ка-226Т для Индии
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Согласован облик вертолета Ка-226Т для Индии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Vitaliy Ragulin / wikimedia
Россия и Индия согласовали облик легкого многофункционального вертолета Ка-226Т, который будет производиться на совместном предприятии Indo-RussianHelicoptersLimited в Индии.
Индийским военным ведомством определена производственная площадка — совместное предприятие будет располагаться в районе города Тумкур, недалеко от Бангалора.
«Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы», — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
По словам Богинского, подготовка контрактных документов на поставку 200 машин начнется до конца апреля.
Соглашение о создании такого совместного предприятия подписали президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в октябре прошлого года. Согласно договоренностям за девять лет планируется построить 200 машин, первые 40 из которых соберут в России.
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