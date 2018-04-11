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Чехия расширит участие в зарубежных миссиях
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Чехия готова расширить участие в зарубежных военных миссиях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Michal Cizek
Более чем на 370 военнослужащих должно возрасти участие Чехии в международных миссиях в Ираке, Афганистане и Мали, сообщает пресс-служба правительства страны со ссылкой на соответствующее решение кабмина.
"С учетом намеченного расширения зарубежные миссии обойдутся оборонному ведомству в 2,1 — 2,4 миллиарда корон (102-117 миллионов долларов) в год. В настоящее время в Ираке, Афганистане, Мали, Косово, на Синайском полуострове и на Голанских высотах задействованы в общей сложности 806 чешских военнослужащих. Согласно планам минобороны, еще в этом году число участников зарубежных миссий возрастет до 1,081 тысячи человек, а в 2019 году — до 1,191 тысячи человек", — говорится в сообщении.
Решение правительства подлежит теперь утверждению в парламенте, где против участия чехов в зарубежных миссиях активно выступают представители компартии и движения "Свобода и прямая демократия", вместе располагающие 37 (из 200) мандатами. Кроме того, депутаты еще от 4 партий возражают против того, чтобы данный вопрос ставило правительство, не получившее в конце января вотума доверия в парламенте и теперь ожидающее решения своей судьбы в ходе затянувшихся переговоров премьера и лидера правящего движения ANO Андрея Бабиша с руководителями других партий и движений.
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