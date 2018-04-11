Небо над Сирией опустело

В небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

На момент написания этого материала (02.45 мск) в воздушном пространстве САР находился всего один самолет местной авиакомпании Cham Wings, следующий из Эль-Камышлы в Дамаск

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования.

Аналогичную рекомендацию от Росавиации получили все российские авиаперевозчики.

Ранее 11 апреля официальные лица в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии. Утверждается, что в боевую готовность приведены находящиеся на позициях корабли, самолеты и крылатые ракеты.