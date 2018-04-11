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Небо над Сирией опустело
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Небо над Сирией опустело 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Flightradar24
В небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
На момент написания этого материала (02.45 мск) в воздушном пространстве САР находился всего один самолет местной авиакомпании Cham Wings, следующий из Эль-Камышлы в Дамаск.
Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования.
Аналогичную рекомендацию от Росавиации получили все российские авиаперевозчики.
Ранее 11 апреля официальные лица в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии. Утверждается, что в боевую готовность приведены находящиеся на позициях корабли, самолеты и крылатые ракеты.
«Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту», — цитировал журналист телеканала i24News Давид Шустер слова источника в американском военном ведомстве.
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