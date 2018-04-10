Китай переоснастит белорусскую армию

Возьмётся ли Китай за переоснащение белорусской армии

Китайские власти готовы безвозмездно передать Белоруссии некоторые виды вооружения — соответствующее соглашение было заключено во время визита министра обороны КНР Вэя Фэнхэ в Минск . Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что именно Пекин сыграл ключевую роль в росте обороноспособности республики. Вместе с тем власти Белоруссии указывают на недостаточную, с их точки зрения, военную помощь России по линии ОДКБ. Эксперты полагают, что одна из целей сотрудничества Минска с Китаем — «произвести впечатление на Москву ». RT разбирался, какие ещё мотивы стоят за действиями Белоруссии и КНР.

Пекин предоставит Белоруссии безвозмездную военную помощь, такая договорённость была достигнута сторонами во время визита главы китайского оборонного ведомства Вэя Фэнхэ в Минск. Как сообщается на сайте белорусского военного ведомства, министерства обороны обеих стран подписали соответствующий документ, подробности которого не разглашаются.

Кроме того, Минск и Пекин запланировали развивать сотрудничество в области военного образования, совместной боевой подготовки, а также наращивать взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества , говорится в сообщении белорусского Минобороны. Ранее Александр Лукашенко заявил, что именно Китай сыграл «решающую роль» в укреплении белорусского оборонного потенциала. Эти слова прозвучали по итогам переговоров белорусского лидера с главой оборонного ведомства КНР.

«В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Белоруссии самый современный центр управления полётами. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Результатом этого сотрудничества стало, в частности, создание современного ракетного оружия, добавил белорусский президент.

Напомним, что первое заседание рабочая белорусско-китайская группа по военно-техническому сотрудничеству провела в сентябре 2017 года в белорусской столице. Однако история военно-технического сотрудничества Минска и Пекина насчитывает не один год: ещё в 2006 году в Белоруссии с официальным визитом побывал занимавший тогда пост министра обороны КНР Цао Ганчуань, а белорусская пресса назвала эти переговоры беспрецедентными.

«Китайские друзья»

Предметом особого интереса для Минска стали ракетные технологии — ещё десять лет назад в интервью The Wall Street Journal Александр Лукашенко говорил о планах оснастить белорусскую армию ракетными системами. Говоря об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», он подчеркнул, что Минск получит такие виды вооружений.

Как отмечают эксперты, хотя Белоруссия располагает развитым военно-техническим комплексом, оставшимся в наследство от советского периода, ракетными технологиями республика ранее не располагала — ракетостроительные предприятия находились преимущественно на Украине

Тем не менее уже в мае 2015 года на параде публике была представлена первая белорусская реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез», родственная по характеристикам экспортной версии российского «Искандера». Эксперты сразу заподозрили, что при создании «Полонеза» Минск обратился за помощью к Пекину. К примеру, такой точки зрения придерживается белорусский военный аналитик Александр Алесин . По мнению эксперта, речь идёт о создании в Белоруссии варианта китайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General Army Tactical Strike System).

Эти предположения подтвердил Александр Лукашенко, комментируя ранее создание в республике собственного высокоточного оружия. «Не помогли нам и друзья, когда я поставил вопрос об оснащении нашей армии высокоточным оружием. На помощь пришли друзья китайские», — заявил белорусский лидер, добавив, что «кланяется в пояс» своему другу — главе КНР, а также тем китайским специалистам, которые в течение всего полутора лет помогли наладить производство РСЗО «Полонез».

Белорусско-китайское сотрудничество не ограничивается ракетостроением. Например, в январе 2018 года в Белоруссию прибыла новая партия китайских лёгких бронированных машин CS/VN3 Dajiang — «Дракон». Первую партию Китай передал в дар белорусской стороне летом 2017 года.

Сотрудничают стороны и в космической сфере — в 2016 году первый белорусский телекоммуникационный спутник Belintersat-1 был успешно выведен на орбиту с китайского космодрома. Созданием спутника также занималась китайская промышленная корпорация «Великая стена» — компания выиграла конкурс, а сам проект финансировался на заёмные средства Экспортно-импортного банка Китая.

Однако самый масштабный китайско-белорусский проект — возведение индустриального парка «Великий камень» площадью свыше 90 кв. км. Мегапроект строится в 25 км от белорусской столицы, предполагается, что население кластера составит порядка 130 тыс. человек — сотрудников иностранных и белорусских компаний.

Хотя проект формально не связан с оборонной сферой, в августе 2017 года Александр Лукашенко подтвердил, что на территории парка не исключается строительство военно-промышленных предприятий. Об этом белорусский лидер сообщил во время встречи с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином.

Лукашенко также выразил мнение о приоритетности для Минска укрепления сотрудничества с китайской стороной в сфере ВТС. Минск видит в Пекине кредитора — например, в 2012 году Китай открыл для Белоруссии кредитные линии на сумму $16 млрд

Отметим, что к 2017 году внешний долг Республики Беларусь достиг, по некоторым оценкам, 40% по отношению к ВВП. В этих условиях развитие экономических отношений с Китаем представляет особый интерес для Минска.

По мнению старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, сотрудничество Пекина и Белоруссии никак не угрожает интересам Москвы — обе страны являются в той или иной степени союзниками России, и укрепление обороноспособности Республики Беларусь в любом случае на руку российской стороне.

«У Пекина простая цель — китайская сторона хочет закрепиться на белорусском рынке вооружений. Для этого она сначала осуществляет льготные и бесплатные поставки — это обычная практика. Что же касается слов Александра Лукашенко о «решающем вкладе» Пекина в белорусскую обороноспособность, то это всего лишь проявление подчёркнутой вежливости — не более того», — пояснил Неменский в интервью RT.

Эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец сомневается в том, что Пекин действительно будет заниматься переоснащением белорусской армии на безвозмездной основе. «Когда Александр Лукашенко говорит о ключевой роли КНР в усилении белорусской обороноспособности, он преувеличивает, — подчеркнул эксперт в интервью RT. — Всё же главный фактор безопасности для Белоруссии — это отношения в рамках ОДКБ и Союзного государства».

«Очень больно может аукнуться»

Выступая в середине февраля на заседании белорусского Совбеза, Александр Лукашенко заявил, что Москва «не вполне понимает» важность укрепления оборонного потенциала стран ОДКБ — Белоруссии, Казахстана Армении и других. «И это очень больно может аукнуться», — заявил белорусский лидер, добавив, что «Россия сама по себе модернизирует вооружённые силы».

Впрочем, говорить о том, что Россия совсем не поставляет вооружения союзному государству, не приходится. Так, 2 апреля 2018 года стало известно о запланированной на 2018 год поставке в Белоруссию четырёх учебно-боевых самолётов Як-130, а также пятой батареи ЗРК «Тор-М2». Об этом сообщил журналистам белорусский министр обороны Андрей Равков. Поставки 12 истребителей Су-30СМ в республику начнутся в 2019—2020 годах.

Также эксперты отмечают, что слаженность и доверие между военными России и Белоруссии находятся на очень высоком уровне.

Москва снабжает Белоруссию артиллерией, авиацией и средствами ПВО, в большинстве случаев контракты заключаются на льготных условиях, а порой и вовсе на безвозмездной основе.

В 2016 году белорусским военным были переданы два новейших зенитных ракетных комплекса С-400, ранее Минск получил четыре установки предыдущего поколения — С-300. В ответ Минск не взимает арендную плату за действующую на белорусской территории радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении 70М6 «Волга» в Барановичах.

Кроме того, в Минской области работает 43-й узел связи ВМФ России, который обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с атомными субмаринами в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Однако от размещения в Белоруссии российской авиабазы Минск отказался. «Нам не надо базы сегодня. Тем более — Военно-воздушные силы», — заявил Александр Лукашенко, комментируя эти сообщения. По мнению белорусского лидера, для республики было бы предпочтительнее получить от России вооружения, а не размещать у себя военную базу.

«Хотя переговоры о создании авиабазы ВКС РФ в Белоруссии велись и ранее, как только речь зашла о конкретных шагах, Минск неожиданно сдал назад. Первостепенную роль, конечно, сыграл диалог, который Лукашенко ведёт с Западом», — считает Болкунец.

Напомним, что именно осенью 2015 года, после отказа Минска размещать базу ВКС РФ, Евросоюз принял решение заметно ослабить санкционный режим, ранее введённый против Белоруссии.

Сегодня Минск хочет, чтобы Россия фактически бесплатно перевооружила белорусскую армию, объясняя это дефицитом собственных финансовых ресурсов.

«Вероятно, заявления о сотрудничестве с Китаем призваны в числе прочего произвести впечатление на Москву, показать ей, что у Минска есть новый партнёр, который готов оказать поддержку в деле перевооружения, — пояснил эксперт. — Для Минска это своеобразный пиар-ход. Со своей стороны, Китай заинтересован в том, чтобы закрепиться на белорусском рынке. Но не следует рассматривать это сотрудничество как стратегическое».

Кроме того, как считают эксперты, китайская сторона заинтересована в том, чтобы получить доступ к тем технологиям и наработкам в оборонной сфере, которыми располагает Белоруссия.