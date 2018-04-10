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США отправляют ударную группу в Средиземное море
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США перебрасывают ударную группу в Средиземное море 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: Reuters
ВМС США перебрасывают ударную группу во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Stars & Stripes.
В состав ударной группы входят также ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".
>> США приготовились к удару по Сирии
На борту кораблей будет находиться в общей сложности 6,5 тысяч военнослужащих.
Позднее к американским кораблям может присоединиться фрегат ВМС Германии "Гессен".
Цели и задачи похода не оглашаются.
Власти США заявляли о возможности военной атаки на Сирию из-за якобы имевшей место химической атаки в Думе, ответственность за которую американцы возложили на сирийские власти.
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