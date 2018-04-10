США отправляют ударную группу в Средиземное море

США перебрасывают ударную группу в Средиземное море

В состав ударной группы входят также ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс".

На борту кораблей будет находиться в общей сложности 6,5 тысяч военнослужащих.

Позднее к американским кораблям может присоединиться фрегат ВМС Германии "Гессен".

Цели и задачи похода не оглашаются.