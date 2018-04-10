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Гиперзвуковые ракеты США оказались в России
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Гиперзвуковые ракеты США оказались в России 

Lenta.ru 39 минут назад
В России активно исследуются американские военные ракеты. На видео, представленном телеканалом «Звезда», рассказывается, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.
Среди них — как перспективные вооружения, например, собранный в России макет гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, так и оружие прошлого, например, крылатая ракета класса «воздух — поверхность» AGM-129, эксплуатировавшаяся в 1993-2007 годах.
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